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29.10.2026 06:31:29
Chugai Pharmaceutical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Chugai Pharmaceutical präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 87,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 67,57 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 404,74 Milliarden JPY gegenüber 333,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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