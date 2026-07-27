Chugai Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chugai Pharmaceutical hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 70,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chugai Pharmaceutical 59,04 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 341,58 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 290,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at