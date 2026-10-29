Chugai Pharmaceutical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chugai Pharmaceutical hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chugai Pharmaceutical 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,54 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,26 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at