Chugai Ro gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chugai Ro präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 322,11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chugai Ro 271,42 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,42 Prozent auf 13,55 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,03 Milliarden JPY gelegen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 643,70 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 407,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Chugai Ro 37,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 36,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at