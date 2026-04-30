30.04.2026 06:31:29

Chugai Ro gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chugai Ro präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 322,11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chugai Ro 271,42 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,42 Prozent auf 13,55 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,03 Milliarden JPY gelegen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 643,70 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 407,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Chugai Ro 37,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 36,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen