|
02.11.2026 06:31:29
Chugai Ro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chugai Ro ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chugai Ro die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 51,01 JPY. Im letzten Jahr hatte Chugai Ro einen Gewinn von 48,58 JPY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,94 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chugai Ro einen Umsatz von 8,42 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!