Chugai Ro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chugai Ro ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chugai Ro die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 51,01 JPY. Im letzten Jahr hatte Chugai Ro einen Gewinn von 48,58 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,94 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chugai Ro einen Umsatz von 8,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at