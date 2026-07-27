Chugai Ro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chugai Ro hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 96,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Chugai Ro im vergangenen Quartal 6,12 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chugai Ro 6,35 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at