Chugai Ro verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chugai Ro hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 71,98 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,42 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 9,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at