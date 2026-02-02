Chugai Ro vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chugai Ro hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 176,28 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 66,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chugai Ro 9,02 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at