CHUGIN FINANCIAL GROUP präsentierte Quartalsergebnisse

CHUGIN FINANCIAL GROUP hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 79,86 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32,26 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CHUGIN FINANCIAL GROUP im vergangenen Quartal 60,05 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CHUGIN FINANCIAL GROUP 53,39 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at