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30.10.2026 06:31:28
CHUGIN FINANCIAL GROUP präsentierte Quartalsergebnisse
CHUGIN FINANCIAL GROUP stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
CHUGIN FINANCIAL GROUP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 89,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 42,08 JPY je Aktie gewesen.
CHUGIN FINANCIAL GROUP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 53,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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