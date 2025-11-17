CHUGIN FINANCIAL GROUP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CHUGIN FINANCIAL GROUP hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 42,08 JPY. Im letzten Jahr hatte CHUGIN FINANCIAL GROUP einen Gewinn von 29,17 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 53,91 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CHUGIN FINANCIAL GROUP 49,08 Milliarden JPY umgesetzt.

