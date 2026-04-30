Chugoku Electric Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chugoku Electric Power präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Chugoku Electric Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 54,89 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 386,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 432,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 190,61 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 273,70 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 442,30 Milliarden JPY – eine Minderung um 5,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 529,22 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at