Chugoku Electric Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chugoku Electric Power hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chugoku Electric Power ein Ergebnis je Aktie von 1,43 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent auf 2,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at