03.08.2026 06:31:29

Chugoku Electric Power hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chugoku Electric Power hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,49 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chugoku Electric Power 74,54 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chugoku Electric Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 343,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 329,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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