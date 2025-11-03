Chugoku Electric Power öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chugoku Electric Power hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 105,55 JPY. Im Vorjahresviertel waren 78,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Chugoku Electric Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 396,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 411,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at