Chugoku Electric Power präsentierte Quartalsergebnisse

Chugoku Electric Power hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,720 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,30 Prozent auf 2,46 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,53 USD, nach 3,59 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,58 Prozent auf 9,57 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at