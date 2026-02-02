Chugoku Electric Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chugoku Electric Power hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,990 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at