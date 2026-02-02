|
Chugoku Electric Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Chugoku Electric Power lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,15 JPY gegenüber 75,31 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,98 Prozent auf 329,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chugoku Electric Power 354,51 Milliarden JPY umgesetzt.
