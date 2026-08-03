Chugoku Electric Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chugoku Electric Power hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,16 Milliarden USD – eine Minderung von 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,28 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at