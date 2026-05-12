12.05.2026 06:31:29

Chugoku Marine Paints: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chugoku Marine Paints ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chugoku Marine Paints die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chugoku Marine Paints 61,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chugoku Marine Paints in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 35,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 221,66 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 276,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 139,36 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 131,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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