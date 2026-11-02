Chugoku Marine Paints hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chugoku Marine Paints ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chugoku Marine Paints die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 82,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 68,20 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Chugoku Marine Paints im vergangenen Quartal 41,54 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chugoku Marine Paints 35,92 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at