Chugoku Marine Paints präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chugoku Marine Paints veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68,20 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chugoku Marine Paints ein EPS von 68,23 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent auf 35,92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at