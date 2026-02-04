|
04.02.2026 06:31:28
Chugoku Marine Paints stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chugoku Marine Paints hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 58,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 47,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Chugoku Marine Paints 33,42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
