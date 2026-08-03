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03.08.2026 06:31:29
Chugoku Marine Paints: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Chugoku Marine Paints lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 76,89 JPY gegenüber 51,06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 37,80 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,59 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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