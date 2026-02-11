|
Chugokukogyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Chugokukogyo präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,90 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chugokukogyo 58,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
