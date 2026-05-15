15.05.2026 06:31:29

Chugokukogyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chugokukogyo hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 50,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chugokukogyo noch ein Gewinn pro Aktie von 79,17 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 95,92 JPY gegenüber 115,83 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,66 Prozent auf 13,75 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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