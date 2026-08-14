Chugokukogyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chugokukogyo hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,61 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -21,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chugokukogyo mit einem Umsatz von insgesamt 3,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at