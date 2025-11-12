Chugokukogyo präsentierte Quartalsergebnisse

Chugokukogyo hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -24,240 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chugokukogyo einen Umsatz von 2,80 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at