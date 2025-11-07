CHUKYO IYAKUHIN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CHUKYO IYAKUHIN hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,64 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,540 JPY je Aktie erzielt worden.

CHUKYO IYAKUHIN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at