CHUKYO IYAKUHIN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CHUKYO IYAKUHIN hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 17,78 JPY gegenüber 15,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CHUKYO IYAKUHIN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,93 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,89 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at