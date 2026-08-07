CHUKYO IYAKUHIN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CHUKYO IYAKUHIN hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

CHUKYO IYAKUHIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,30 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat CHUKYO IYAKUHIN im vergangenen Quartal 1,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CHUKYO IYAKUHIN 1,72 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at