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15.05.2026 06:31:29
CHUKYO IYAKUHIN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CHUKYO IYAKUHIN hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,60 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,760 JPY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 1,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,84 JPY. Im Vorjahr waren 4,24 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,57 Milliarden JPY – ein Plus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CHUKYO IYAKUHIN 6,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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