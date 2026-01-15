15.01.2026 06:31:29

Chunghwa Telecom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chunghwa Telecom gab am 12.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,12 Milliarden USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chunghwa Telecom 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,384 USD sowie einem Umsatz von 2,14 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,61 USD, nach 1,49 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,61 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Chunghwa Telecom einen Umsatz von 7,16 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 7,61 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen