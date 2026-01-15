Chunghwa Telecom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chunghwa Telecom gab am 12.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,12 Milliarden USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chunghwa Telecom 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,384 USD sowie einem Umsatz von 2,14 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,61 USD, nach 1,49 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,61 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Chunghwa Telecom einen Umsatz von 7,16 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 7,61 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at