Chunghwa Telecom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chunghwa Telecom hat am 12.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 TWD gegenüber 1,16 TWD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chunghwa Telecom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65,65 Milliarden TWD im Vergleich zu 65,30 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Chunghwa Telecom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,99 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,80 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 236,11 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 229,97 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at