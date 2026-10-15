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15.10.2026 06:31:29
Chunghwa Telecom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Chunghwa Telecom hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 60,62 Prozent auf 762,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,94 Milliarden USD gelegen.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,413 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,91 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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