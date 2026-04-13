13.04.2026 06:31:29

Chunghwa Telecom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chunghwa Telecom hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Milliarden USD – ein Plus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chunghwa Telecom 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,411 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,82 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at

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