Chunghwa Telecom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chunghwa Telecom präsentierte in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Chunghwa Telecom hat ein EPS von 1,26 TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,26 TWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 59,99 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,81 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at