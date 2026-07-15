Chunghwa Telecom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chunghwa Telecom hat am 13.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,31 TWD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent auf 61,36 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,73 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at