Chunghwa Telecom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chunghwa Telecom hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Milliarden USD – ein Plus von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chunghwa Telecom 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at