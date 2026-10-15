Chunghwa Telecom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chunghwa Telecom äußerte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chunghwa Telecom ein EPS von 1,22 TWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57,88 Prozent auf 24,40 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel hatte Chunghwa Telecom 57,92 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at