Chunil Express hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chunil Express hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -877,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 699,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chunil Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,36 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 11,39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at