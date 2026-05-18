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18.05.2026 06:31:29
Chunil Express verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Chunil Express hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1295,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -1466,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 11,16 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chunil Express 10,79 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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