Chunil Express vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chunil Express präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1183,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1173,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Chunil Express im vergangenen Quartal 12,07 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chunil Express 10,90 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at