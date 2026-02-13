|
13.02.2026 06:31:29
Chunil Express: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Chunil Express gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1943,27 KRW gegenüber -457,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 12,48 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chunil Express 11,88 Milliarden KRW umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3880,150 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2941,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 45,55 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Chunil Express einen Umsatz von 44,72 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.