Chunil Express: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chunil Express gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1943,27 KRW gegenüber -457,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 12,48 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chunil Express 11,88 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3880,150 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2941,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 45,55 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Chunil Express einen Umsatz von 44,72 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at