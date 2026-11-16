Chuo Gyorui legte Quartalsergebnis vor

Chuo Gyorui präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 141,01 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 152,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chuo Gyorui in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 38,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at