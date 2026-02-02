|
02.02.2026 06:31:29
Chuo Gyorui: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Chuo Gyorui hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 372,69 JPY, nach 288,21 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 46,38 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,12 Milliarden JPY umgesetzt.
