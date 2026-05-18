Chuo Gyorui: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chuo Gyorui hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 60,58 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chuo Gyorui 78,19 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,48 Prozent auf 35,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 737,31 JPY. Im Vorjahr waren 726,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,80 Prozent auf 158,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 149,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at