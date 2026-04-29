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29.04.2026 06:31:29
Chuo Spring: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Chuo Spring hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 36,58 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -38,080 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,60 Prozent auf 27,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 27,91 Milliarden JPY gelegen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 492,31 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 73,52 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 110,87 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Chuo Spring 110,16 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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