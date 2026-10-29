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29.10.2026 06:31:29
Chuo Spring mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chuo Spring gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 14,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chuo Spring 28,80 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,75 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,69 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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