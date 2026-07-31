Chuo Spring vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chuo Spring hat am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,20 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24,26 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chuo Spring einen Umsatz von 26,31 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at